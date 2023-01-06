В Херсонской области обнаружили арсенал с боеприпасами

В регионе на постоянной основе проводится комплексная работа по изъятию оружия и боеприпасов

ГЕНИЧЕСК, 6 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили арсенал с боеприпасами в Голой Пристани Херсонской области. Изъяты более тысячи патронов и гранаты, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД Херсонской области в пятницу.

"Арсенал с боеприпасами в ходе проверочных мероприятий оперативники обнаружили в городе Голая Пристань. В заброшенном доме полицейские нашли хранившиеся патроны калибра 5,45 мм и 7,62 мм общим числом 1 013 штук. Там же находились три корпуса ручных гранат и взрыватель. Изъятое передано специалистам для дальнейшего исследования", - говорится в сообщении.

Устанавливается, кто и когда разместил арсенал в здании.

В регионе на постоянной основе проводится комплексная работа по изъятию оружия и боеприпасов. Полиция информирует, что незаконное хранение оружия, патронов и взрывчатых веществ влечет за собой уголовную ответственность, а добровольная их выдача освобождает от нее.