В Петербурге пострадали два человека в результате пожара в доме-памятнике

Пострадавших доставили в больницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. После пожара, произошедшего в пятницу в доме-памятнике на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, госпитализированы два человека. В ликвидации пожара участвовали 23 спасателя, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"На пожаре пострадали два человека, госпитализированы в лечебное учреждение. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: пять единиц техники и 23 человека личного состава", - рассказали в пресс-службе.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире в доме П. Я. Прохорова, признанном объектом культурного наследия. Этот яркий образец петербургского модерна был построен в 1901 году по заказу купца Прохорова архитекторами Густавом фон Голи и Германом Гриммом.

Четырехэтажный доходный дом выделяется своей готической кровлей. Здание облицовано красным кирпичом в сочетании с естественным камнем. В дорогих квартирах доходного дома в начале ХХ века проживали крупные купцы Кениг и Бонштедт, а также один из управляющих Николаевской железной дороги И. Р. Василевский.