Албанец в Косове открыл стрельбу по отмечающим Рождественский сочельник сербам

Газета "Вечерне новости" сообщила, что 11-летний подросток и 21-летний молодой человек были ранены в районе города Штрпце из проезжающего автомобиля

БЕЛГРАД, 6 января. /ТАСС/. Албанец ранил из автоматического оружия двух сербов, в том числе одного несовершеннолетнего, во время празднования Рождественского сочельника. Об этом сообщила в пятницу газета "Вечерне новости" со ссылкой на Канцелярию по Косову и Метохии при сербском правительстве.

По ее сведениям, 11-летний подросток и 21-летний молодой человек были ранены в районе города Штрпце из проезжающего автомобиля. Они были срочно госпитализированы с ранениями средней степени тяжести. Уточняется, что в момент нападения молодые люди шли по обочине дороги и несли на вечернюю церемонию специальное полено - "бадняк", когда злоумышленник открыл по ним огонь.

Позже правоохранительные органы задержали мужчину, совершившего покушение на сербов.

Сербская православная церковь отмечает Рождество по древнему юлианскому календарю 7 января. Празднование начинается накануне ночью с церемонии принесения и последующего сожжения специального полена - "бадняка". Как правило, "бадняк" вырубается из дуба, иногда ему придают некоторые антропоморфные черты и считают воплощением уходящего, старого года, в противоположность "Божичу" (в переводе с сербского - "Рождество"), соотносимому с новым годом и молодостью. При сожжении "бадняка" по нему стучат палками, выбивая искры; чем больше искр, тем больше удачи ожидает хозяев в новом году.

Церемония принесения "бадняка" является одной из самых радостных в сербском народном календаре. Обычно за бадняком идут в лес мужчины - от главы семейств до маленьких детей. Нападение произошло, когда колонна мужчин шла в составе обрядового шествия.