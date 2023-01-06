В ДТП в Новосибирской области погибли три человека

Еще двое получили травмы

ТАСС, 6 января. В ДТП в Тогучинском районе Новосибирской области три человека погибли и двое пострадали. Об этом говорится в сообщении ГИБДД области в пятницу.

"В Тогучинском районе произошло смертельное ДТП. В результате происшествия три человека погибли, еще два получили травмы", - говорится в сообщении.

Вечером в пятницу автомобиль Hyundai Solaris столкнулся на трассе Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий с Volkswagen Tiguan. В результате ДТП погибли три пассажира Hyundai, сейчас их личности устанавливаются. Водитель этого же автомобиля госпитализирован. За медицинской помощью также обратилась 22-летняя девушка, пассажир Volkswagen. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.