6 января, 20:27

В Махачкале произошел пожар в трех жилых частных домах

Жертв и пострадавших нет

МАХАЧКАЛА, 6 января. /ТАСС/. Пожар, охвативший три частных дома, произошел в Махачкале. На место прибыл исполняющий обязанности главы города Ризван Газимагомедов, сообщили в пятницу в пресс-службе мэрии.

"Ризван Газимагомедов посетил место пожара, охватившего три частных дома. <...> Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Жильцы домов, где произошло возгорание, размещены в гостинице. "На месте с утра будет работать специальная комиссия, по итогам мероприятий которой будет оказана необходимая помощь", - добавили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Дагестану, возгорание произошло в частном жилом доме по улице Батырая. Огнем было охвачено 200 кв. м. В 22:13 мск пожар полностью ликвидировали. 

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РоссияСеверный КавказДагестан
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