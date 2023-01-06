В Махачкале произошел пожар в трех жилых частных домах

Жертв и пострадавших нет

МАХАЧКАЛА, 6 января. /ТАСС/. Пожар, охвативший три частных дома, произошел в Махачкале. На место прибыл исполняющий обязанности главы города Ризван Газимагомедов, сообщили в пятницу в пресс-службе мэрии.

"Ризван Газимагомедов посетил место пожара, охватившего три частных дома. <...> Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Жильцы домов, где произошло возгорание, размещены в гостинице. "На месте с утра будет работать специальная комиссия, по итогам мероприятий которой будет оказана необходимая помощь", - добавили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Дагестану, возгорание произошло в частном жилом доме по улице Батырая. Огнем было охвачено 200 кв. м. В 22:13 мск пожар полностью ликвидировали.