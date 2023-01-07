В Горловке в результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница

Всего по городу было выпущено 13 снарядов натовского калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 7 января. /ТАСС/. Мирная жительница получила ранение в Горловке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате обстрела со стороны украинских боевиков в горловском жилищном массиве Строитель, на улице Ленина, 237, ранена мирная горловчанка", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, всего по Горловке было выпущено 13 снарядов натовского калибра 155 мм.

Ранее в субботу ВСУ выпустили 14 снарядов калибра 155 мм по поселку Гольмовский, повредив жилой дом, газопровод и линию электропередачи. Кроме того, два снаряда натовского калибра были выпущены по Донецку.

В течение пятницы ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 102 боеприпасами разного калибра. Под огнем оказались Гольмовский, Донецк, Ясиноватая.

В четверг президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.