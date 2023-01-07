7 января, 08:24

В Норильске погибли два человека при столкновении легкового автомобиля и трактора

Авария произошла на 3-м км дороги Норильск - Алыкель

КРАСНОЯРСК, 7 января. /ТАСС/. Автомобиль Honda столкнулся с трактором на окраине Норильска в Красноярском крае. В результате ДТП погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МВД в субботу.

"По предварительной информации, сегодня утром на 3-м км дороги Норильск - Алыкель водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем Honda Torneo, допустил столкновение с впереди двигающимся колесным трактором", - говорится в сообщении.

В результате водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия. На месте работают сотрудники полиции, уточняются обстоятельства ДТП. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
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