В Саратове прохожий получил ожоги из-за прорыва трубы с горячей водой

Мужчину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести

САРАТОВ, 7 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль с двумя взрослыми и ребенком попал в яму с горячей водой в Саратове, образовавшуюся из-за коммунальной аварии. Из-за прорыва воды ожоги получил прохожий, сообщила в своем Telegram-канале в субботу мэр Лада Мокроусова.

Прорыв трубопровода системы теплоснабжения произошел в субботу ночью на улице имени Академика Антонова. "В результате коммунальной аварии на дороге образовалась яма, заполненная горячей водой. В нее попал легковой автомобиль, в котором находились двое взрослых и ребенок. Они не пострадали. Движение по улице имени Академика Антонова временно приостановлено. Из-за прорыва горячей воды на указанном участке мужчина получил ожоги и был в состоянии средней степени тяжести госпитализирован", - написала глава города, уточнив, что подача теплоносителя в дома восстановлена.

Мэр поручила исполняющему обязанности замглавы по социальной сфере Максиму Михайловскому выяснить, какая помощь нужна пострадавшему, а главе администрации Ленинского района Дмитрию Чубукову проконтролировать ликвидацию последствий ЧП. "Представители ресурсоснабжающей организации должны своевременно восстановить дорожное полотно после земляных работ", - добавила Мокроусова.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, работы по устранению коммунальной аварии контролирует прокуратура Ленинского района Саратова. По информации надзорного органа, прорыв случился в связи с резким похолоданием на улице и повышением температуры подаваемого в дома тепла. "В настоящее время коммунальная авария устранена, завершаются мероприятия по восстановлению гидравлических параметров", - сообщили в пресс-службе.