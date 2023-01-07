В ДТП на трассе Новороссийск - Керченский пролив пострадали шесть человек

Столкнулись четыре машины

ТАСС, 7 января. В результате массового ДТП в Краснодарском крае пострадали шесть человек, сообщает в субботу в своем Telegram-канале региональное управление МВД.

"Сегодня в 14:00 на дороге Новороссийск - Керченский пролив водитель автомобиля Mercedes двигался в сторону города Анапа, не справился с управлением и допустил занос и выезд на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями марки Hyundai и Toyotа. На данный момент в результате ДТП пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.

По данным полиции, личности участников и обстоятельства ДТП выясняются.

Накануне в региональном главке МЧС России предупредили о том, что 7 января на большей части Краснодарского края ожидаются сильный дождь, переходящий в мокрый снег, ливни с грозами и ветром до 20-23 м/с. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах.