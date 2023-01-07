7 января, 15:20,
обновлено 7 января, 15:34

В Астраханской области сел на мель следующий в Иран сухогруз

Экипажу медпомощь не требуется, запаса продовольствия на судне хватит на 10 суток

ТАСС, 7 января. Сухогруз, следующий в Иран из порта Астрахани, сел на мель в Астраханской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в субботу.

"Поступило сообщение о том, что на 170,8-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала (выход в Каспийское море) сел на мель сухогруз "Раша-1". Маршрут следования судна: порт Астрахань - порт Амирабад (Исламская Республика Иран)", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что судовой экипаж в медицинской помощи не нуждается, имеется запас продовольствия на 10 суток.

"Судовой ход не нарушен. Водотечность корпуса судна отсутствует, загрязнений акватории нет", - отмечается в сообщении. 

Теги:
РоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
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