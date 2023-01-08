В Тюмени взрыв баллона вызвал пожар в автосервисе

Пострадавших нет

ТЮМЕНЬ, 8 января. /ТАСС/. Пожар произошел в здании автосервиса в Тюмени, здание сильно повреждено. Причиной возгорания мог стать взрыв баллона, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

"В Тюмени ликвидируют последствия происшествия в здании автосервиса на ул. Буровиков: прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано возгорание на площади 2 кв. м, проведены работы по разбору и проливке конструкций. Причиной происшествия могла послужить разгерметизация газобалонного оборудования в одном из располагавшихся в помещении автосервиса автомобилей", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к настоящему времени сведений о погибших и пострадавших не поступало. Одноэтажное здание автосервиса получило сильные повреждения, частично пострадали окна пяти рядом расположенных частных домовладений. Всего на место вызова от МЧС России привлекались 16 человек и четыре единицы основной техники.