8 января, 01:02

В Тюмени взрыв баллона вызвал пожар в автосервисе

Пострадавших нет

ТЮМЕНЬ, 8 января. /ТАСС/. Пожар произошел в здании автосервиса в Тюмени, здание сильно повреждено. Причиной возгорания мог стать взрыв баллона, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

"В Тюмени ликвидируют последствия происшествия в здании автосервиса на ул. Буровиков: прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано возгорание на площади 2 кв. м, проведены работы по разбору и проливке конструкций. Причиной происшествия могла послужить разгерметизация газобалонного оборудования в одном из располагавшихся в помещении автосервиса автомобилей", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к настоящему времени сведений о погибших и пострадавших не поступало. Одноэтажное здание автосервиса получило сильные повреждения, частично пострадали окна пяти рядом расположенных частных домовладений. Всего на место вызова от МЧС России привлекались 16 человек и четыре единицы основной техники. 

Теги:
РоссияТюменская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация