Сторонники ФБК собрали около 9 млн рублей на финансирование экстремизма и терроризма в РФ

По данным правоохранительных органов, представители ликвидированной некоммерческой организации на регулярной основе продолжают сбор денег

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Сторонники Фонда борьба с коррупцией (ФБК), признанного в РФ иноагентом и экстремистской организацией, собрали почти 9 млн рублей на финансирование экстремизма и терроризма в России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сторонники ликвидированной некоммерческой организации ФБК на регулярной основе продолжают сбор денег на финансирование экстремизма и терроризма. Сумма уже достигает почти 9 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, не позднее 2014 года Алексей Навальный как учредитель ФБК с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации создал экстремистское сообщество и руководил им. Для обеспечения деятельности экстремистского сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремистской направленности, вовлечения новых участников организаторами были учреждены восемь некоммерческих организаций, являвшихся структурными подразделениями сообщества. В 2017 году в 37 регионах России было создано общественное движение "Штабы Навального".

Решением Мосгорсуда летом 2021 года ФБК и "Штабы Навального" были признаны экстремистскими организациями и ликвидированы. Их деятельность была запрещена в России.