Жителей и гостей Сочи предупредили о заморозках на побережье до 10 января

Температура воздуха опустится до двух градусов

СОЧИ, 8 января. /ТАСС/. Заморозки и гололедица ожидаются в Сочи в понедельник, сообщила в воскресенье пресс-служба РСЧС города-курорта.

"Ночью и утром 9 января на побережье Сочи ожидаются заморозки в воздухе до двух градусов", - уточняется в распространенном сообщении.

В настоящий момент температура воздуха в Адлерском районе составляет до пяти градусов тепла, облачно, без осадков. Несколько дней шли дожди.

В новогодние каникулы Сочи традиционно становится местом притяжения туристов из разных регионов России, часть из них прибывают на собственных авто.