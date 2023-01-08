ВСУ обстреляли из артиллерии село Корсунка в Херсонской области

По данным администрации Новой Каховки, работники ГУП "Херсоноблэнерго" занимаются восстановлением нарушенного электроснабжения

ГЕНИЧЕСК, 8 января./ТАСС/. Село Корсунка в Херсонской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате оно осталось без электричества. Об этом сообщила в воскресенье в своем Telegram-канале администрация Новой Каховки.

"(ВСУ - прим. ТАСС) в очередной раз обстреляли из артиллерии село Корсунка Новокаховского городского округа. В результате обстрела село с утра осталось без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники ГУП "Херсоноблэнерго" занимаются восстановлением электроснабжения.

ВСУ продолжают обстреливать города, находящиеся на левом берегу Днепра: Голую Пристань, Алёшки, Каховку и Новую Каховку. Обстрелы идут практически ежедневно, под огонь попадают гражданские объекты и мирные жители.