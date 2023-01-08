ВСУ за два часа выпустили по Донецку 19 снарядов и пять ракет

ДОНЕЦК, 8 января. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два часа шесть раз обстреляли Донецк, выпустив по нему 19 снарядов натовского калибра 155 мм и пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Это следует из данных представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Под огнем с украинских силовиков оказались Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. По данным представительства, с 11:05 до 12:55 ВСУ пять раз обстреливали столицу ДНР из артиллерийских орудий натовского калибра, а в 12:55 по городу был открыт огонь с применением РСЗО.