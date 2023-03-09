Двух экс-сотрудников транспортной полиции осудили по делу о сбыте наркотиков под Пензой

Мужчины получили три с половиной и три года лишения свободы

ПЕНЗА, 9 марта. /ТАСС/. Суд приговорил двух бывших сотрудников Пензенского линейного отдела МВД на транспорте к трем с половиной и трем годам колонии соответственно за превышение должностных полномочий и незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Двое бывших полицейских признаны виновными по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и п. "а", "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств"). Следствием и судом установлено, что осужденные в августе 2021 года инсценировали совершение местным жителем незаконного сбыта наркотического средства (марихуаны), после чего тот был задержан и привлечен к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении.

Один из фигурантов дела был приговорен к трем с половиной годам колонии строгого режима, второй - к трем годам колонии общего режима. В адрес руководства полиции было направлено представление об усилении контроля за подчиненными.