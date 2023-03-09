9 марта, 12:37

СМИ: в посольстве Украины не комментируют информацию о подготовке терактов в Приднестровье

В диппредставительстве заявили, что следят за ситуацией

КИШИНЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Посольство Украины в Кишиневе не комментирует информацию о подготовке терактов в непризнанном Приднестровье. Об этом информирует в четверг молдавский портал Newsmaker со ссылкой на пресс-службу дипломатического представительства.

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"Мы не комментируем данное сообщение. Следим за ситуацией. Рекомендуем обращать внимание на информацию от официальных источников", - цитирует портал посольство.

Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц республики. По предварительной информации, он готовился по указанию Службы безопасности Украины. 

Теги:
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