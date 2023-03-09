В Липецке из-за аварии на трубопроводе остались без водоснабжения 16 улиц

Подачу воды планируется восстановить к 20:00

ТАСС, 9 марта. Авария на магистральном трубопроводе в Липецке стала причиной отключения воды в жилых домах и социальных объектах на 16 улицах города. Об этом сообщает в четверг пресс-служба администрации Липецка.

"Утечка на магистральном трубопроводе в районе улицы Папина стала причиной отключения воды у ряда потребителей на 16 городских улицах. Подвоз воды организован по адресу: ул. Студенческий городок, 5 (родильный дом № 1). Также две автоцистерны развозят воду в социально значимые объекты и по заявкам потребителей", - говорится в сообщении.

По данным мэрии Липецка, аварийные бригады компании "РВК-Липецк" ведут устранение утечки с помощью шести единиц спецтехники и необходимого оборудования. Как уточняется в сообщении, водоснабжение отключено на улицах Ульяны Громовой, Доватора, Студенческий городок, Юных Натуралистов, Крылова, Папина, Айвазовского, Неделина, Мичурина, Б. Хмельницкого, пр. Победы, Крылова, Биологическая, Урожайная, Мирная и Союзная.

Восстановление подачи воды планируется к 20:00 четверга.