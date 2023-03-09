В Италии потребовали пожизненного заключения для обвиняемого в шпионаже в пользу России

Как отметил адвокат Роберто Де Вита, дело "крайне сложное, а в нынешних политических условиях еще более усложнившееся"

РИМ, 9 марта. /ТАСС/. Военная прокуратура потребовала пожизненное заключение для обвиняемого в шпионаже в пользу России итальянского военнослужащего Вальтера Биота. Такое требование прозвучало в четверг на заключительном заседании суда, передает агентство Agi.

Обвинение настаивает, что вина Биота доказана. Защита, которую представляет адвокат Роберто Де Вита, указывает на недостаточность доказательств, в том числе с учетом того, что часть материалов дела засекречена из-за конфиденциальности документов, якобы переданных итальянцем представителю российского посольства.

Биот был задержан вместе с представителем атташата посольства РФ вечером 30 марта 2021 года на парковке в периферийном районе Рима. При них были обнаружены носитель данных и коробка с наличными. Биот, отец четырех детей, один из которых инвалид, обвиняется военной прокуратурой в разглашении секретной информации с целью содействия шпионажу, передаче конфиденциальной информации и проведении фотосъемки в целях шпионажа.

Одновременно процесс против военнослужащего, который с момента ареста находится в тюрьме, ведет гражданский суд по обвинениям в шпионаже, раскрытии государственной тайны и коррупции. Защите не удалось добиться ведения лишь одного процесса. Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС Де Вита, дело "крайне сложное, а в нынешних политических условиях еще более усложнившееся".

Биот присутствовал в зале военного трибунала. Он улыбался и спокойно общался с охранявшими его карабинерами. Остальным приближаться к обвиняемому было воспрещено.