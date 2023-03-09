9 марта, 13:10

В Челябинске автомобиль протаранил торговый павильон

Пострадал один человек

ЧЕЛЯБИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД в Челябинске выясняют обстоятельства наезда легкового автомобиля на торговый павильон, в результате которого медицинская помощь потребовалась продавцу, сообщили журналистам в отделении пропаганды безопасности дорожного движения городского управления ГИБДД.

"Госавтоинспекция города Челябинска выясняет обстоятельства по факту ДТП, которое произошло 9 марта в 16:30 (14:30 мск) на ул. Блюхера, 45/1. <…> В результате ДТП пострадала продавец (женщина 1965 года рождения), ей оказывается медицинская помощь", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, автомобиль Toyota совершил наезд на торговый павильон, так как его движению помешал автобус ПАЗ. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
© Информационное агентство ТАСС
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