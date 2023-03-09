9 марта, 13:29

На Украине заочно обвинили владелицу херсонской телерадиокомпании в сотрудничестве с РФ

При этом в украинской Генпрокуратуре не указали название компании и имя женщины

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение владелице херсонской телерадиокомпании за сотрудничество с Россией. Об этом в четверг сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора в своем Telegram-канале.

По его информации, женщине "заочно уведомлено о подозрении (предъявлено обвинение - прим. ТАСС) в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины)".

Согласно данным Генпрокуратуры, на своих медийных платформах телерадиокомпания поддерживала действия России на Украине.

Как уточняют херсонские новостные порталы, речь идет о владелице телерадиокомпании "ВТВ плюс" Татьяне Каменской. 

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