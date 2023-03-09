Международный аэропорт в Алеппо возобновит работу 10 марта

В Минтрансе Сирии подчеркнули, что последствия израильского удара ликвидированы

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Эн-Найраб в Алеппо возобновит свою работу в пятницу утром. Об этом говорится в сообщении министерства транспорта арабской республики, которое распространило в четверг агентство SANA.

По его данным, аэропорт, поврежденный в результате израильской атаки, возобновит работу в 08:00 по местному времени (совпадает с московским - прим. ТАСС). В ведомстве подчеркнули, что последствия израильского удара были благополучно ликвидированы, аэропорт готов возобновить авиарейсы.

Сирийский Минтранс также призвал подготовить Эн-Найраб к круглосуточному приему самолетов с гуманитарной помощью пострадавшим от землетрясения 6 февраля.

Аэропорт Алеппо приостановил свою работу во вторник после того, как вооруженные силы Израиля нанесли по нему воздушный удар. В этой связи Минтранс Сирии заявил, что все рейсы, в том числе доставляющие гуманитарную помощь для населения затронутых недавними землетрясениями районов, будут перенесены в аэропорты Дамаска и Латакии.