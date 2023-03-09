В Дагестане произошел пожар вблизи населенного пункта

Загорелась сухая трава на площади 300 га

МАХАЧКАЛА, 9 марта. /ТАСС/. Возгорание сухой травы на площади 300 га произошло в труднодоступной местности вблизи населенного пункта Куппа в Левашинском районе Дагестана. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале МЧС России.

"Возгорание сухой растительности произошло в труднодоступном месте близ населенного пункта Куппа в Дагестане. В тушении пожара задействована группировка в составе 17 человек и 3 единиц техники от МЧС России", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, пожарные и спасатели пытаются потушить возгорание на площади 300 га уже третьи сутки. К тушению привлечены 60 местных жителей. В четверг на место возгорания направлена дополнительная бригада спасателей из 28 человек из Махачкалы и Избербаша. Возгорание в настоящее время не представляет угрозы лесу и жителям населенного пункта.

По данным комитета по лесному хозяйству региона, к тушению также привлечены специалисты Сергоколинского лесничества. "Пожара как такового нет, торф дымится. Вокруг уже вырыли заградительный ров, дальше возгорание не перейдет, пока идет работа по ликвидации задымления", - отметили в ведомстве.