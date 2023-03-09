В Центральной Италии произошел повторный подземный толчок магнитудой 4,6

Власти закрыли некоторые госучреждения из предосторожности

РИМ, 9 марта. /ТАСС/. Повторный подземный толчок произошел в четверг в центральной части Италии, в районе города Перуджа. Как сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии, его магнитуда составила 4,6.

Очаг залегал на глубине 8 км. Эпицентр находился почти в той же точке, что и во время предыдущего землетрясения магнитудой 4,4, произошедшего несколькими часами ранее.

О пострадавших и повреждениях не сообщается, однако из предосторожности власти закрыли некоторые учреждения, в том числе учебные заведения в Перудже.

По оценкам специалистов, землетрясение вызвано движениями той же самой тектонической плиты в Апеннинах, что спровоцировала землетрясения в Аквиле в 2009 году и в Аматриче в 2016 году.

Центральная область Умбрия также переживала достаточно серьезные землетрясения, в том числе в 1997 году, а затем в 2016 году. Последний раз магнитуда достигла 6,0, но благодаря значительному укреплению зданий и построек во время восстановления после разрушений в 1997 году спустя почти 10 лет удалось избежать жертв.