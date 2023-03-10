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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

Ранее там установили оранжевый цветовой код опасности для авиации

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Вулканологи в пятницу в 07:48 (четверг 22:48 мск) зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 3 км, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

"Высота пеплового выброса составила около 3 тыс. м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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