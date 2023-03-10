В Красноярске произошел пожар в автосервисе

Площадь возгорания составила 530 кв. м, сообщили в региональном главке МЧС

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в Красноярске в автосервисе с пристройкой на площади 530 кв. м, пострадавших нет. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В Красноярске в 06:25 (02:25 мск) 10 марта поступило сообщение о загорании здания автосервиса и пристройки, площадь пожара 530 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли 31 человека и 7 единиц техники.

Позже стало известно, что возгорание локализовали. "В 08:03 (04:03 мск) пожар был локализован. Пострадавших нет", - сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.