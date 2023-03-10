В Челябинской области СК возбудил дело после гибели ребенка от падения льда с крыши

Расследование дела взято на контроль руководителем областного следственного управления

ЧЕЛЯБИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка от падения льда с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Фершампенуаз, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

"В вечернее время при падении льда с кровли физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Фершампенуаз Нагайбакского района получил смертельные травмы 10-летний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в распространенном сообщении.

Специалисты устанавливают лица, которые обязаны были вовремя организовать уборку льда с кровли. Расследование дела взято на контроль руководителем областного следственного управления.