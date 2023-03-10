Полиция задержала на трассе Тюмень - Омск наркокурьера с 25 кг наркотиков

Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

ТЮМЕНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на трассе Тюмень-Омск наркокурьера с 25 кг синтетических наркотиков, сообщилив пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

"В Тюменской области на 40 км автодороги Тюмень-Омск инспекторы полка ДПС областной Госавтоинспекции остановили автомобиль Renault Fluence. <...> Госавтоинспекторы обратили внимание на пассажирку, которая при виде полицейских стала заметно нервничать, сотрудники полиции обнаружили в салоне и багажном отделении иномарки четыре сумки в которых находилось 50 вакуумных свертков разной массы с веществом белого цвета. Подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

Следователю 56-летняя женщина призналась, что с января занимается распространением крупных партий наркотиков. На этот раз она перевозила на автомобиле наркотики из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Автомобиль задержанной сломался и ей пришлось воспользоваться услугами такси.

В свертках находился наркотик N-метилэмефедрон общей массой около 25 кг. В отношении подозреваемой следователем следственного отдела МО МВД России "Тюменский" возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.