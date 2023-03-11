В Киргизии задержали участника запрещенной в России террористической группы

В пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности сообщили, что задержанный незаконно прибыл на территорию Киргизии в октябре 2022 года

БИШКЕК, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали в республике иностранного гражданина, который является участником одной из запрещенных в России террористических организаций. Об этом в субботу сообщили в пресс-центре ГКНБ.

"ГКНБ в ходе проводимых в рамках досудебного производства оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в незаконном пересечении государственной границы республики задержан гражданин иностранного государства 1982 года рождения. Задержанный является активным членом подпольной террористической группировки на территории РФ", - говорится в сообщении. Имя и гражданство подозреваемого в интересах следствия пока не разглашаются.

По данным комитета, задержанный незаконно прибыл на территорию Киргизии в октябре 2022 года. "Установлено, что он планировал приобрести поддельный паспорт, после чего намеревался выехать в зону вооруженного конфликта на территории Сирии", - уточнили в спецслужбе.

В настоящее время ГКНБ проводит следственные мероприятия, направленные на установление и задержание сообщников подозреваемого.