В Ивановской области при столкновении автомобиля с поездом пострадали два человека

Железнодорожный состав не сошел с рельсов

ТАСС, 11 марта. Два человека получили травмы в ДТП с участием легкового автомобиля и поезда в Фурманове Ивановской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

По данным пресс-службы, информация о дорожной аварии с участием хозяйственного состава и легкового автомобиля на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на улице Возрождения в Фурманове, поступила в МЧС в 04:30. Поезд следовал по маршруту Нерехта - Иваново.

"Пострадали два человека: мужчина 1984 и женщина 1987 годов рождения. С травмами они доставлены в областную больницу Иваново", - сказали в пресс-службе, добавив, что оба пострадавших в момент ДТП находились в автомобиле.

"Железнодорожный состав получил видимые незначительные механические повреждения, с рельсов не сошел. Разлива топлива не было. В 04:35 состав после осмотра убыл. Задержки других поездов не было", - уточнили в главке МЧС.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 4 единицы техники и 12 человек.