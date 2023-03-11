11 марта, 06:59

В Тюмени арестовали мужчину, который удерживал заложника в магазине

В Тюмени арестовали мужчину, который удерживал заложника в магазине
© Петр Ковалев/ ТАСС

Под стражей он проведет два месяца

ТЮМЕНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца мужчину, который в круглосуточном магазине в Тюмени, угрожая ножом, захватил заложников. Об этом сообщили в субботу в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

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Алексея Газиева отправили в СИЗО, где он будет находиться в течение двух месяцев - до 9 мая 2023 года. "Подсудимый признал вину в полном объеме. Извинился перед потерпевшими и теми, кто пытался его успокаивать", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Тюменской области, следователи намерены назначить судебную психолого-психиатрическую, медицинскую, дактилоскопическую и другие экспертизы.

10 марта 33-летний житель Тюмени, находясь в магазине без конкретных намерений, вооружился с витрины ножом и захватил трех сотрудников магазина. Позднее двум из них удалось выбраться из магазина через запасной выход. Захватчик, удерживая одного потерпевшего, стал требовать представителей СМИ в обмен на освобождение заложника, затем его задержали.  

Теги:
РоссияТюменская область
© Информационное агентство ТАСС
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