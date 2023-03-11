В Киргизии задержали находившегося в розыске гражданина России

Пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности сообщил, что задержанный является членом организованной преступной группировки, которая действует в Челябинской области

БИШКЕК, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали на территории республики гражданина России, который находился в межгосударственном розыске. Об этом сообщил в субботу пресс-центр ГКНБ.

"ГКНБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУВД по Чуйской области на территории города Бишкек задержан и водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ гражданин РФ, который, находясь в межгосударственном розыске, путем подлога документов намеривался получить гражданство Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Имя и фамилия подозреваемого в интересах следствия пока не называют. По данным пресс-центра, он является членом организованной преступной группировки, которая действует в Челябинской области.

Задержанный был объявлен в межгосударственный розыск по линии ФСБ РФ за "совершение ряда тяжких преступлений", в том числе "по признакам преступлений, предусмотренных" статьями "Разбой", "Бандитизм", "Незаконное хранение огнестрельного оружия", "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ" Уголовного кодекса РФ.

"При этом во избежание уголовной ответственности он за материальное денежное вознаграждение в размере $15 тыс. намеревался получить соответствующие документы для получения гражданства Кыргызской Республики", - отмечается в сообщении.

В настоящее время ГКНБ проводятся "соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных лиц и выяснению всех обстоятельств по данному факту".