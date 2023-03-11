Repubblica: итальянские службы спасли 1,8 тыс. мигрантов за день с привлечением ВМС

Газета сообщила, что на одной из потерпевших бедствие лодок было 500 человек

РИМ, 11 марта. /ТАСС/. Число спасенных мигрантов в Ионическом и Средиземном морях за последние сутки силами итальянской службы береговой охраны достигло 1,8 тыс. Как пишет в субботу газета La Repubblica, к оказанию помощи терпящим бедствие были привлечены корабли ВМС республики.

Как уточняется, на одной из потерпевших бедствие лодок было 500 человек. Операции по спасению проводились как вдоль миграционного маршрута в Средиземноморье, так и в Ионическом море у берегов южной области Калабрия.

Именно там почти две недели назад при крушении лодки погибли более 70 человек, преимущественно женщины и маленькие дети. Как утверждает правительство Италии, первый сигнал о судне вблизи итальянских вод, полученный с самолета европейской миссии Frontex, носил "полицейский характер". Никто не оповещал итальянские службы о сложностях навигации лодки, отплывшей тремя днями ранее из Турции с выходцами из Афганистана, Пакистана, а также Ирака, Ирана и Сирии. Тем не менее итальянская сторона подверглась жесткой критике за неспособность своевременно оказать помощь. Позже выяснилось, что лодка была не предназначена для таких плаваний. При этом за переправку в Европу беженцы заплатили до $15 тыс.

В этим контексте к проблеме прибытия лодок привлечено пристальное внимание. Всего с начала года по морю в страну прибыли 17,5 тыс. человек, что более чем в три раза больше, чем за тот же период в 2021 и 2022 годах.

Правительство в связи с последним трагическим крушением лодки приняло декрет об ужесточении мер по борьбе и наказанию незаконных перевозчиков людей. Было обещано также возобновить действие квот по приему легальных мигрантов, однако кабмин не указал пока конкретные показатели, отмечает издание.