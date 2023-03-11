На Кубани возбудили уголовное дело после стрельбы в подростка

Местный житель выстрелил в него из пневматической винтовки

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения в станице Казанской Кавказского района, выстрелил из пневматической винтовки в подростка. Позже юношу госпитализировали. Об этом сообщили журналистам в субботу в Telegram-канале краевого следственного управления СК России.

По данным ведомства, в средствах массовой информации были опубликованы сведения о том, что в станице Казанской Кавказского района в общественном месте в результате конфликта мужчина выстрелил из пневматического оружия в несовершеннолетнего. После этого подростки позвонили и рассказали о случившемся родителям, которые сообщили в полицию.

"По указанию руководителя краевого следственного управления СК России Андрея Маслова в Кропоткинском межрайонном следственном отделе СК по краю возбуждено уголовное дело о хулиганстве по отношению к несовершеннолетнему с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По предварительным данным, вечером 8 марта 45-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на улице Ленина в станице Казанской встретил в двух 16-летних подростков, после чего, используя малозначительный повод для выяснения отношений, грубо нарушая общественный порядок, выстрелил из пневматической винтовки в одного из несовершеннолетних, а также нанес обоим удары по лицу", - говорится в сообщении. После выстрела несовершеннолетнего госпитализировали, ему оказали медицинскую помощь.

Проводятся следственные действия, необходимые для сбора и закрепления доказательств, назначено проведение судебно-медицинских и комплекса других экспертиз, допрашиваются участники уголовного дела. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Ход расследования дела поставлен на контроль руководителем следственного управления СК России по краю А. Масловым, добавили в ведомстве.