В Пензенской области ввели режим повышенной готовности

Кроме того, члены правительства отправятся в закрепленные за ними районы для контроля ситуации

ТАСС, 11 марта. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в регионе для контроля ситуации с паводками. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"По решению комиссии [по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности] мной подписано распоряжение об объявлении в регионе режима повышенной готовности для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Мы выставили все необходимые посты для контроля паводковой ситуации, замеры проводятся круглосуточно", - сообщил губернатор.

Также для контроля ситуации члены правительства отправятся в закрепленные за ними районы. Сейчас в регионе есть населенные пункты, где происходят локальные подтопления, которые оперативно устраняются, отметил Мельниченко. При этом во всех районах подготовлены помещения под пункты временного размещения, где будет организовано питание, люди будут обеспечены предметами первой необходимости.