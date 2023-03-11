В Москве произошел пожар в здании на улице Академика Королева

Людей эвакуировали

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Из административного здания на улице Академика Королева после возгорания эвакуировали людей. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах в субботу.

"Возгорание произошло на улице Академика Королева, 13. Из здания проходит массовая эвакуация людей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь возгорания, а также принадлежность здания уточняется.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного административного здания. "Из здания проводится эвакуация людей. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.