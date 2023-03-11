Жителей Астраханской области предупредили о запахе гари из-за возгорания камыша

Последствия возгорания распространятся на Астрахань и восемь районов области

АСТРАХАНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Запах гари из-за возгорания камыша и сухой растительности с учетом южного и юго-восточного направления ветра может распространиться на Астрахань и восемь районов Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В связи с возгоранием сухой растительности и камыша в центральных и южных районах Астраханской области с учетом южного и юго-восточного направления ветра, прогнозируемого на сутки, возможно появление в воздухе запаха, несвойственного атмосферному (запах гари), на территории Астрахани и Лиманского, Камызякского, Икрянинского, Наримановского, Приволжского, Володарского, Енотаевского, Красноярского районов", - говорится в сообщении.