11 марта, 14:23

Жителей Астраханской области предупредили о запахе гари из-за возгорания камыша

Последствия возгорания распространятся на Астрахань и восемь районов области

АСТРАХАНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Запах гари из-за возгорания камыша и сухой растительности с учетом южного и юго-восточного направления ветра может распространиться на Астрахань и восемь районов Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В связи с возгоранием сухой растительности и камыша в центральных и южных районах Астраханской области с учетом южного и юго-восточного направления ветра, прогнозируемого на сутки, возможно появление в воздухе запаха, несвойственного атмосферному (запах гари), на территории Астрахани и Лиманского, Камызякского, Икрянинского, Наримановского, Приволжского, Володарского, Енотаевского, Красноярского районов", - говорится в сообщении. 

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