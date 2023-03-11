11 марта, 16:46,
обновлено 11 марта, 17:01

На западе Москвы столкнулись два автобуса

В результате инцидента пострадали три человека

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"На Производственной улице произошло ДТП с участием двух автобусов. В одном из них находилось 50 человек, во втором 30. В результате ДТП пострадали три человека, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС информацию о ДТП. "Предварительно, на Производственной улице в районе дома 2 произошло столкновение двух автобусов. Взрослого и ребенка трех лет осматривают медики", - сказали в пресс-службе. 

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