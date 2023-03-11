В Красноярском крае в результате пожара пострадали два человека

Площадь пожара составляет 525 кв. м

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме в Туруханске на севере Красноярского края на площади 525 кв. м. В результате инцидента двое пострадавших госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Сегодня в Туруханске в 20:21 (16:21 мск) поступило сообщение о пожаре в двухэтажном 18-квартирном жилом доме из бруса. Звеньями газодымозащитной службы по трехколенным лестницам было спасено четыре человека, из них двое госпитализированы для осмотра в больницу. Площадь пожара составляет 525 кв. м", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечено восемь единиц техники и 19 человек личного состава.