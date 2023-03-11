В Малаховке произошел пожар на складе

В настоящее время пожар локализован, информация о погибших и пострадавших уточняется

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пожар на площади более 500 кв. м произошел в строении ангарного типа в поселке Малаховка Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: городской округ Люберцы, поселок Малаховка, ул. Маяковского, д. 20", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в здании находилась вата и макулатура. Площадь пожара составила 525 кв. м. В главке отметили, что в настоящее время пожар локализован, информация о погибших и пострадавших уточняется.