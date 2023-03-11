Число подтопленных участков в Самарской области увеличилось до 37

Уровень воды на участках составляет от 20 до 40 см

САМАРА, 11 марта. /ТАСС/. Подтопление из-за обильного таяния снега произошло на 18 приусадебных участках в двух селах Ставропольского района Самарской области, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. Общее число подтопленных участков увеличилось до 37.

"По имеющимся данным, по состоянию на 14:00 (13:00 мск) в результате обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами шести приусадебных участков в населенном пункте Тимофеевка Ставропольского района, [а также] 12 приусадебных участков в населенном пункте Нижнее Санчелеево Ставропольского района", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Уровень воды на участках составляет от 20 до 40 см. Администрации муниципальных районов ликвидируют последствия подтоплений. Для этого привлечены 14 человек и 7 единиц техники, включая от МЧС России - 6 человек и 2 единицы техники.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщали о подтоплении 19 приусадебных участков в селе Русская Боровка Ставропольского района и селе Новотулка Хворостянского района.