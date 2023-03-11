В Саратовской области умерла девочка, на которую упали футбольные ворота

Министр здравоохранения региона Олег Костин уточнил, что ребенок получил крайне тяжелые травмы

САРАТОВ, 11 марта. /ТАСС/. Девочка, на которую упали футбольные ворота в Энгельсском районе Саратовской области, умерла в больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

"К сожалению, врачи не смогли помочь, из-за крайне тяжелых травм ребенок погиб", - написал Костин.

На спортплощадке в селе Титоренко Энгельсского района на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота. По данным Костина, пострадавшая впала в кому. Следователи регионального управления СК РФ возбудили два уголовных дела - о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По информации прокуратуры региона, игровая площадка находится на балансе администрации Безымянского муниципального образования Энгельсского района.