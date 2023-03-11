В Иране задержали свыше 100 подозреваемых в причастности к отравлению школьников

По данным МВД республики, граждане пытались спровоцировать закрытие школ, чтобы вызвать в обществе недоверие к властям

ТЕГЕРАН, 11 марта. /ТАСС/. Более 100 человек в 11 провинциях Ирана задержаны по подозрению в причастности к недавним случаям отравления учащихся в средних школах. В заявлении иранского МВД, переданном в субботу агентством IRNA, отмечается, что некоторых из задержанных обвиняют в использовании ядовитых веществ "с враждебными целями".

"Эти лица пытались посеять страх среди граждан и спровоцировать закрытие школ, чтобы вызвать в обществе недоверие к властям, - говорится в документе. - Другие разбрызгивали ядовитые химикаты из-за озорства, чтобы прервать занятия в классах".

В заявлении указывается, что "компетентные органы проверяют сейчас лиц, у которых были враждебные мотивы, на предмет их возможной связи с террористическими группами".

Более 700 учеников в 30 школах по всему Ирану пострадали в результате случаев отравления с 30 ноября 2022 года, когда был зарегистрирован первый подобный инцидент в провинции Кум. По сведениям IRNA, большинство из них были вскоре выписаны из больниц после лечения.

Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи обещал 6 марта наказать всех виновных в отравлении школьников. Представитель МВД исламской республики сообщил 7 марта, что в ходе проведенного расследования было установлено распространение в ряде школ препаратов стимулирующего воздействия. Их применение вызвало у учащихся симптомы отравления.