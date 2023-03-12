В Татарстане в результате неустановленного хлопка в квартире погиб мужчина

Возбуждено уголовное дело

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Татарстане после гибели мужчины в результате хлопка в квартире в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

"Вечером 11 марта 2023 года в результате хлопка, источник которого устанавливается, в однокомнатной квартире на 10 этаже одного из домов по улице Раскольникова города Набережные Челны погиб 21-летний мужчина", - говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Отмечается, что рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе суицид. Проводятся следственные действия.