В Благовещенске из-за аварии без тепла остались 6 тыс. человек

Для определения места порыва от отопления отключили 37 жилых домов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 марта. /ТАСС/. Авария в системе теплоснабжения произошла в Благовещенске Амурской области. Без тепла остались почти 6 тыс. человек, сообщается в воскресенье в Telegram-канале региональной прокуратуры, отслеживающей ситуацию.

"Установлено, что авария в системе теплоснабжения произошла сегодня утром в районе улиц Театральная - Амурская. Без тепла остаются почти 6 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Сотрудники ООО "Амурские коммунальные системы" устраняют аварию. Для определения места порыва от отопления отключены 37 жилых домов и Амурский колледж строительства.