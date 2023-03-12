12 марта, 08:14

Жители пострадавшего от взрыва газа дома в Чите подали 133 заявления на выплаты

В ближайшее время все заявления будут обработаны, после чего начнет работу комиссия администрации района

ТАСС, 12 марта. Краевой центр соцзащиты населения Забайкалья принял от жителей дома, в котором ранее произошел взрыв газа, 133 заявления о выплатах в связи с утратой имущества, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.

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"Сотрудники краевого центра социальной защиты населения 11 марта провели выездную комиссию по приему документов на выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости. От жителей дома, в котором произошел взрыв газа, в мобильном пункте было принято 133 заявления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время все заявления будут обработаны, после чего начнет работу комиссия администрации района, которая обследует жилые помещения и оценит ущерб.

Гражданам, получившим тяжкий вред здоровью, будет оказана финансовая помощь в размере 400 тыс. рублей. Получившим легкий вред здоровью - 200 тыс. рублей. Также по 100 тыс. на каждого члена семьи выплатят жильцам, у которых полностью утрачено имущество. За частичную утрату имущества - 50 тыс. рублей, по 10 тыс. рублей получат пострадавшие жильцы дома, которые были эвакуированы из квартир. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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