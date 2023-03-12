12 марта, 07:58
Военная операция на Украине

Мэр Донецка сообщил о ранении женщины в результате обстрела украинскими войсками

© Валентин Спринчак/ Николай Тришин/ ТАСС

По словам Алексея Кулемзина, также в результате обстрела из РСЗО разрушены частные дома по ул. Левобережной

ДОНЕЦК, 12 марта. /ТАСС/. Жительница Донецка получила ранение в результате обстрела города Вооруженными силами Украины. Об этом в воскресенье сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела из РСЗО разрушены частные дома по ул. Левобережной. Поступила информация о раненой женщине. Данные уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в воскресенье представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило об обстреле Буденновского и Калининского районов Донецка из РСЗО. Всего по городу было выпущено шесть ракет. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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