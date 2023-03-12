В Лебедяни восемь улиц подтопило из-за сильного дождя и паводка

В город направили дополнительные подразделения спасательных служб и технику, сообщила пресс-служба правительства Липецкой области

ТАСС, 12 марта. Паводок и сильный дождь привели к подтоплению восьми улиц Лебедяни в Липецкой области. В город направлены дополнительные подразделения спасательных служб и техника, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Утро в Лебедяни началось с подтоплений на восьми улицах. Причина - сильный дождь плюс талые воды. Где-то вода подтопила дороги, где-то - приусадебные участки. Все службы района работают над устранением последствий", - говорится в сообщении.

В Лебедяни проживают более 20 тыс. человек. По данным правительства региона, в город направлены дополнительные подразделения спасательных служб, пять единиц техники и большое количество мешков с песком. "Ситуация находится на контроле у правительства региона", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, также утром воскресенья подтопило несколько участков в селе Ситовка Липецкого района, для оперативной помощи мобилизованы все службы.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщала, что в Липецкой области в выходные прогнозировались дожди и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, температура ночью - 1-6 градусов, днем - 7-12 градусов. Кроме того, пресс-служба правительства региона сообщала, что из-за паводка произошел подъем воды в реке Снове в Задонском районе, у деревни Засновка закрыт мост для проезда автомобилей. Также поднялся уровень воды в реке Дон, из-за чего закрыли движение по понтонному мосту у села Замятина. Спасатели прогнозируют в ближайшие дни подъем воды реке Олым в Долгоруковском районе, а также в Дону у села Черепянь Лебедянского района.