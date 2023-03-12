12 марта, 08:19

В Саратовской области проверят спортплощадки после падения футбольных ворот на ребенка

По факту происшествия возбудили два уголовных дела

ТАСС, 12 марта. Проверки спортивных площадок начались в Энгельсском районе Саратовской области после гибели 10-летней девочки, на которую упали футбольные ворота. Об этом сообщил в воскресенье глава района Дмитрий Плеханов в своем Telegram-канале.

"К сожалению, девочку, вчера получившую травму на площадке в селе Титоренко, спасти не удалось. <…> Профильные службы администрации уже начали проверки и профилактические рейды по аналогичным объектам. Сделаем все, что в наших силах, чтобы трагедия не повторилась", - написал Плеханов.

Он добавил, что в настоящий момент возбуждено два уголовных дела. Контроль за расследованием взяла прокуратура.

В субботу, 11 марта, на спортплощадке в селе Титоренко Энгельсского района на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота. По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, пострадавшая впала в кому. Спасти ее врачам не удалось. Следователи регионального управления СК РФ возбудили два уголовных дела - о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По информации прокуратуры региона, игровая площадка находится на балансе администрации Безымянского муниципального образования Энгельсского района. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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