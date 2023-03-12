Под Новгородом самосвал оборвал линии электропередачи

Более 2,5 тыс. человек остались без света

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 марта. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. человек в трех деревнях Новгородского района остались без электроснабжения после обрыва большегрузным автомобилем проводов двух линий электропередачи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС в воскресенье.

"В результате частичного отключения электроэнергии без электричества остались 2 660 жителей деревень Сырково, Вяжищи, Болотная. <...> По предварительным данным, неустановленный самосвал проехал под линиями [электропередачи] с поднятым кузовом", - пояснили в ведомстве.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, энергетики восстанавливают электроснабжение и намерены привлечь виновника к ответственности.

"Устранением повреждения занимаются 2 бригады, 12 специалистов, 4 единицы техники. Планируемое время восстановления - 17:00", - уточнили в правительстве региона.

На место происшествия выдвинулись сотрудники правоохранительных органов, оперативная группа МЧС.